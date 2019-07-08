//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Путина отреагировали на предложение Зеленского провести прямые переговоры

У Путина отреагировали на предложение Зеленского провести прямые переговоры


фото: tass
В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с участием США

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, предложение Зеленского будет рассмотрено.

"Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию" , - цитирует Пескова ТАСС.

8 июля президент Зеленский предложил Путину провести прямые переговоры в Минске

На переговорах также должны присутствовать президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать