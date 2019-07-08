У Путина отреагировали на предложение Зеленского провести прямые переговоры
8 июля, 2019, 14:45
В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с участием США
По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, предложение Зеленского будет рассмотрено.
"Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию" , - цитирует Пескова ТАСС.
8 июля президент Зеленский предложил Путину провести прямые переговоры в Минске
На переговорах также должны присутствовать президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-
Читайте также
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-