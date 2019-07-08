Российская авиация снова бомбила Сирию: погибли 13 детей
8 июля, 2019, 11:22
В результате авиаудара российской авиации по городу Мухамбаль в провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей
Об этом говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека .
По данным Центра, авиаудар был нанесен в зоне деэскалации.
"Около 20 мирных жителей, в том числе 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов сирийского режима, боевых самолетов России, а также наземного обстрела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 30 апреля 2019 г. жертвами бомбардирований среди мирных жителей в Сирии стали 2152 человек.
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