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Espreso.tvМирРоссийская авиация снова бомбила Сирию: погибли 13 детей

Российская авиация снова бомбила Сирию: погибли 13 детей


фото: REUTERS
В результате авиаудара российской авиации по городу Мухамбаль в провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей

Об этом говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека .

По данным Центра, авиаудар был нанесен в зоне деэскалации.

"Около 20 мирных жителей, в том числе 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов сирийского режима, боевых самолетов России, а также наземного обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 30 апреля 2019 г. жертвами бомбардирований среди мирных жителей в Сирии стали 2152 человек.

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