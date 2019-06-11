Российские самолеты убили по меньшей мере 25 человек в Сирии, - правозащитники
11 июня, 2019, 10:36
В результате авиаудара российских ВВС на северо-западе Сирии погибли не менее 25 человек
Большинство погибших были гражданскими, сообщает Reuters .
В частности, правозащитники сообщили, что самолет Sukhoi проводил бомбардировки села Джабал, где погибло 13 человек.
В городе Хан Шейкхун в результате бомбардировок погибло 12 человек.
Спасатели говорят, что большая воздушная кампания, которую Москва запустила в конце апреля, убила более 1500 человек, более половины из них - мирные жители.
Ранее сообщалось, что в результате ударов авиации режима Башара Асада населенных пунктах в зоне деэскалации в северной Сирии погибли 13 мирных жителей.
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