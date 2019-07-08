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Espreso.tvОбществоПарубий назвал ориентировочное время принятия Избирательного кодекса

Парубий назвал ориентировочное время принятия Избирательного кодекса

В четверг, 11 июля, в 11 часов Верховная Рада может принять Избирательный кодекс

Об этом на согласительном совете заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.

"Я могу уже ответственно сказать о графике рассмотрения поправок в Избирательный кодекс. По нашему подсчету и по тому темпу, по которому мы идем в отношении рассмотрения поправок, мы выходим на принятие решения в четверг, 11 июля. Посоветовавшись с комитетом, я предполагаю, что это может состояться в 11 часов", - сказал Парубий.

  • Напомним, 29 мая председатель рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко заявил, что в избирательный кодекс были подані 4 тыс. 307 поправок от 101 субъекта.
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