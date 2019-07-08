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Espreso.tvОбществоЕС продлит секторальные и крымские санкции, - Зеленский

ЕС продлит секторальные и крымские санкции, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секторальные и крымские санкции ЕС против России будут продлены

Об этом Зелеснкий заявил на совместной пресс-конференции с лидерами Евросоюза по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает Еспресо.TV .

"Я рад сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и крымские санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", - отметил Зеленский.

"Если у кого-нибудь возникнут сомнения относительно продления санкций, я всех приглашаю на Донбасс посмотреть, сколько горя нам принесла эта вийна. Я был рад услышать от наших европейских друзей, что секторальные и крымские санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно" , - заявил Владимир Зеленский .

По его словам, санкции остаются единственным инструментом быстрого наступления мира в Украине. И такая политика должна продолжаться до полного выполнения Минских соглашений, восстановление суверенитета Украины и территориальной целостности.

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир". А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления", - добавил Зеленский.

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