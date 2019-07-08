Экс-футболист "Динамо" вместо российского клуба перешел в армянский
8 июля, 2019, 13:32
Экс- полузащитник "Динамо" Денис Дедечко вместо российского "Тамбова" стал игроком армянского "Арарата"
Об этом сообщает официальный сайт "Арарата".
Контракт подписан до лета 2021 года. Прошлый сезон 31-летний футболист начал в российском "СКА-Хабаровске", но зимой перешел в "Александрии". В прошлом сезоне Дедечко провел за бронзового призера чемпионата Украины 8 матчей.
"Предложение "Арарата" меня сильно заинтересовало. Почувствовал, что есть желание в этом сезоне иметь удачные выступления. Мне нравятся команды, которые ставят перед собой самые высокие задачи", - сказал Дедечко.
По итогам прошлого сезона "Арарат" занял последнее место в чемпионате Армении.
Ранее футболист играл за российской клубы "Амкар", "Краснодар", "Луч-Энергию" и "СКА-Хабаровск".
- 10 июня стало известно, что Дедечко заключил соглашение с российским "Тамбовом" .
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