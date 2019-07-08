Экс-футболист "Динамо" вместо российского клуба перешел в армянский

8 июля, 2019, 13:32

Экс- полузащитник "Динамо" Денис Дедечко вместо российского "Тамбова" стал игроком армянского "Арарата"

Об этом сообщает официальный сайт "Арарата".

Контракт подписан до лета 2021 года. Прошлый сезон 31-летний футболист начал в российском "СКА-Хабаровске", но зимой перешел в "Александрии". В прошлом сезоне Дедечко провел за бронзового призера чемпионата Украины 8 матчей.

"Предложение "Арарата" меня сильно заинтересовало. Почувствовал, что есть желание в этом сезоне иметь удачные выступления. Мне нравятся команды, которые ставят перед собой самые высокие задачи", - сказал Дедечко.

По итогам прошлого сезона "Арарат" занял последнее место в чемпионате Армении.

Ранее футболист играл за российской клубы "Амкар", "Краснодар", "Луч-Энергию" и "СКА-Хабаровск".