//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Польше в ДТП попал автобус с 37 украинцами

В Польше в ДТП попал автобус с 37 украинцами


фото: twitter
В Польше в кювет съехал автобус с 37 украинцами, водитель которого заснул за рулем

Об этом сообщает TVN24 .

Отмечается, что автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. Инцидент произошел около 6 часов утра. 11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными - 5 пострадавших уже покинули медучреждения.

Прибывший в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только во время столкновения. Водитель был трезв. В автобусе находились 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

После инцидента на место ДТП приехал транспорт, который отвез украинцев-пассажиров в Ольшанце, откуда они должны были продолжить свой путь другим автобусом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать