В Польше в ДТП попал автобус с 37 украинцами
7 июля, 2019, 15:29
В Польше в кювет съехал автобус с 37 украинцами, водитель которого заснул за рулем
Об этом сообщает TVN24 .
Отмечается, что автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. Инцидент произошел около 6 часов утра. 11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными - 5 пострадавших уже покинули медучреждения.
Прибывший в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только во время столкновения. Водитель был трезв. В автобусе находились 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.
После инцидента на место ДТП приехал транспорт, который отвез украинцев-пассажиров в Ольшанце, откуда они должны были продолжить свой путь другим автобусом.
- Напомним, 13 июня в Польше в ДТП погибли трое граждан Украины.
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