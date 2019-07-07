В Польше в ДТП попал автобус с 37 украинцами

7 июля, 2019, 15:29

В Польше в кювет съехал автобус с 37 украинцами, водитель которого заснул за рулем

Об этом сообщает TVN24 .

Отмечается, что автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. Инцидент произошел около 6 часов утра. 11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными - 5 пострадавших уже покинули медучреждения.

Прибывший в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только во время столкновения. Водитель был трезв. В автобусе находились 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

После инцидента на место ДТП приехал транспорт, который отвез украинцев-пассажиров в Ольшанце, откуда они должны были продолжить свой путь другим автобусом.