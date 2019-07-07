В ПЦУ отреагировали на интервью Филарета российским пропагандистам
Об этом написал спикер ПЦУ Евстратий Зоря в facebook.
Он призвал помолиться за здоровье Филарета - телесное и духовное. По его словам, болезнь изменила патриарха до неузнаваемости.
"Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса. "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду Патриархом" - это мог сказать какой-то другой человек, но не наш патриарх. Сегодня болезнь оказалась очередным "пробитием дна" - интервью" Россия 24", - написал Евстратий Зоря.
По мнению спикера ПЦУ, пользуясь болезнью Патриарха Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает.
- Напомним, 7 июля стало известно, что почетный патриарх Филарет дал интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24".
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