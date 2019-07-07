В ПЦУ отреагировали на интервью Филарета российским пропагандистам

7 июля, 2019, 22:04

В Православной церкви Украины выразили свою позицию относительно интервью почетного патриарха Филарета кремлевскому пропагандистскому каналу "Россия 24"

Об этом написал спикер ПЦУ Евстратий Зоря в facebook.

Он призвал помолиться за здоровье Филарета - телесное и духовное. По его словам, болезнь изменила патриарха до неузнаваемости.

"Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса. "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду Патриархом" - это мог сказать какой-то другой человек, но не наш патриарх. Сегодня болезнь оказалась очередным "пробитием дна" - интервью" Россия 24", - написал Евстратий Зоря.

По мнению спикера ПЦУ, пользуясь болезнью Патриарха Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает.