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Espreso.tvОбществоУкраину посетит премьер-министр Молдовы Санду

Украину посетит премьер-министр Молдовы Санду


фото: ukrinform.ua
11 июля Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Молдовы Майя Санду

Об этом Санду сообщила в facebook, передает "Укринформ".

"Мой официальный визит в Киев в качестве премьер-министра состоится 11 июля. Я благодарю президента Владимира Зеленского за приглашение и готовность провести встречу в ближайшее время. Украина и Молдова имеют одну цель - европейскую интеграцию. Поэтому тесное сотрудничество между нашими странами будет полезно для безопасности в регионе и граждан обеих стран", - написала Санду.

В пресс-службе правительства Молдовы информировали, что Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кабмина Украины Владимиром Гройсманом.

  • 27 июня премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила власти Украины во главе с пятым президентом Петром Порошенко в поддержке приднестровского сепаратизма.
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