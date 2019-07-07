Украину посетит премьер-министр Молдовы Санду

7 июля, 2019, 19:11

11 июля Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Молдовы Майя Санду

Об этом Санду сообщила в facebook, передает "Укринформ".

"Мой официальный визит в Киев в качестве премьер-министра состоится 11 июля. Я благодарю президента Владимира Зеленского за приглашение и готовность провести встречу в ближайшее время. Украина и Молдова имеют одну цель - европейскую интеграцию. Поэтому тесное сотрудничество между нашими странами будет полезно для безопасности в регионе и граждан обеих стран", - написала Санду.

В пресс-службе правительства Молдовы информировали, что Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кабмина Украины Владимиром Гройсманом.