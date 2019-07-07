У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение, ожидается цунами

7 июля, 2019, 21:18

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла, ожидается цунами

Об этом со ссылкой на Al Jazeera сообщает "Укринформ".

Землетрясение произошло 7 июня в Молуккском море вблизи индонезийского города Тернате. Толчки были зафиксированы на глубине 24 км. Это вызвало панику в Тернате - индонезийские власти объявили предупреждение о цунами.

Никакой информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет. Местное население в панике бежит подальше от берега, на более высокую местность.

Индонезия является одной из наиболее уязвимых для землетрясений и цунами стран мира, поскольку расположена в так называемом Тихоокеанском Огненном Кольце, где сходятся тектонические плиты. Поэтому на островах Индонезии регулярно происходят стихийные бедствия, которые сопровождаются масштабной разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.