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Espreso.tvОбществоПотрясло: в Калифорнии произошло крупнейшее за последние 20 лет землетрясение

Потрясло: в Калифорнии произошло крупнейшее за последние 20 лет землетрясение

Эпицентр подземного толчка находился недалеко от города Райджкрест (240 км от Калифорнии)

Об этом пишет ВВС .

Величина толчка была в 6,4 балла.

Отмечается, что землетрясение вызвало пожары и разрушения.

Спасатели сообщили, что некоторые люди получили травмы через предметы, падающие со зданий, землетрясение также повредило газовые трубы.

Мэр округа Райджкрест сообщил, что в городе также объявили чрезвычайное положение.

 

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