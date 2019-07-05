5 июля, 2019, 08:18

Эпицентр подземного толчка находился недалеко от города Райджкрест (240 км от Калифорнии)

Об этом пишет ВВС .

Величина толчка была в 6,4 балла.

Отмечается, что землетрясение вызвало пожары и разрушения.

Спасатели сообщили, что некоторые люди получили травмы через предметы, падающие со зданий, землетрясение также повредило газовые трубы.

Мэр округа Райджкрест сообщил, что в городе также объявили чрезвычайное положение.