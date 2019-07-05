Потрясло: в Калифорнии произошло крупнейшее за последние 20 лет землетрясение
5 июля, 2019, 08:18
Эпицентр подземного толчка находился недалеко от города Райджкрест (240 км от Калифорнии)
Об этом пишет ВВС .
Величина толчка была в 6,4 балла.
Отмечается, что землетрясение вызвало пожары и разрушения.
Спасатели сообщили, что некоторые люди получили травмы через предметы, падающие со зданий, землетрясение также повредило газовые трубы.
Мэр округа Райджкрест сообщил, что в городе также объявили чрезвычайное положение.
Some #quake impact photos via @Rex_Emerson . #California pic.twitter.com/cZUmmubchP- Steve Herman (@ W7VOA) 4 июля 2019 г.
My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) pic.twitter.com/4RC0mY3eha- Zomo (@zomo_abd) 4 июля 2019 г.
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