Обнародовано видео штурма ломбарда с заложницами в Одессе
7 июля, 2019, 16:36
Народный депутат Антон Геращенко обнародовал видео освобождения захваченных в одесском ломбарде заложниц
Геращенко выложил видео в facebook.
"На видео - образцовая работа спецназа Национальной полиции КОРД по освобождению двух женщин-сотрудниц одесского ломбарда, захваченных сегодня утром в заложницы неадекватным гражданином. Женщинам - работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы", - написал Геращенко.
- Напомним, 7 июля в Одессе бойцы корда спасли работниц ломбарда, которых мужчина с ножом взял в заложницы.
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