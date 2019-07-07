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Espreso.tvКриминалОбнародовано видео штурма ломбарда с заложницами в Одессе

Обнародовано видео штурма ломбарда с заложницами в Одессе


фото: pushkinska.net
Народный депутат Антон Геращенко обнародовал видео освобождения захваченных в одесском ломбарде заложниц

Геращенко выложил видео в facebook.

"На видео - образцовая работа спецназа Национальной полиции КОРД по освобождению двух женщин-сотрудниц одесского ломбарда, захваченных сегодня утром в заложницы неадекватным гражданином. Женщинам - работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы", - написал Геращенко.

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