В Одессе взяли в заложницы сотрудницу ссудной кассы. Идет штурм помещения. Обновляется
Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесщины передает Еспресо.TV .
На месте происшествия находится руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные. Правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром". Здание окружили и начали переговоры с преступником.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов - а у него сейчас, напомним, идет избирательная кампания в Верховную Раду - предложил чтобы его обменяли на заложницу.
По данным Пушкинська.net , события происходят в кредитном учреждении "Ваша готивочка", которая находится на улице Черноморского Казачества, 3. Поэтому перекрыто угол улиц Одария и Черноморского Казачества.
В 13:45 спецназ КОРД пошел на штурм помещения. Внутрь здания бросили светошумовую гранату и вывели двух девушек.
На месте работает скорая помощь.
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