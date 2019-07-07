В Одессе взяли в заложницы сотрудницу ссудной кассы. Идет штурм помещения. Обновляется

7 июля, 2019, 14:04

Около 12:00 в воскресенье, 7 июля 2019 года, неизвестный захватил в заложницы сотрудницу финансового учреждения в Суворовском районе Одессы

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесщины передает Еспресо.TV .

На месте происшествия находится руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные. Правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром". Здание окружили и начали переговоры с преступником.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов - а у него сейчас, напомним, идет избирательная кампания в Верховную Раду - предложил чтобы его обменяли на заложницу.

По данным Пушкинська.net , события происходят в кредитном учреждении "Ваша готивочка", которая находится на улице Черноморского Казачества, 3. Поэтому перекрыто угол улиц Одария и Черноморского Казачества.

В 13:45 спецназ КОРД пошел на штурм помещения. Внутрь здания бросили светошумовую гранату и вывели двух девушек.

На месте работает скорая помощь.