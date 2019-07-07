//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Полтавщине разбился легкомоторный самолет

На Полтавщине разбился легкомоторный самолет


фото: dsns.gov.ua
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет, один человек погиб, еще один – травмирован

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в селе Плехов Оржицкого района.

"По оперативным данным, 7 июля в 15:32 в селе Плехов Оржицкого района произошло падение легкомоторного самолета на поле пшеницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии погиб один человек, еще один - травмирован.

  • Напомним, 2 июля во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет L-39.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать