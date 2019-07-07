На Полтавщине разбился легкомоторный самолет

7 июля, 2019, 17:51

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет, один человек погиб, еще один – травмирован

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в селе Плехов Оржицкого района.

"По оперативным данным, 7 июля в 15:32 в селе Плехов Оржицкого района произошло падение легкомоторного самолета на поле пшеницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии погиб один человек, еще один - травмирован.