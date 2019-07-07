На Полтавщине разбился легкомоторный самолет
7 июля, 2019, 17:51
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет, один человек погиб, еще один – травмирован
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия произошла в селе Плехов Оржицкого района.
"По оперативным данным, 7 июля в 15:32 в селе Плехов Оржицкого района произошло падение легкомоторного самолета на поле пшеницы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате аварии погиб один человек, еще один - травмирован.
- Напомним, 2 июля во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет L-39.
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