На Харьковщине упал учебный самолет ВСУ, - СМИ

2 июля, 2019, 17:10

Во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет L-39

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что инцидент произошел в Чугуеве. По предварительной информации на самолете отказал двигатель.

Курсант, который выполнял учебный полет, успел катапультироваться и осуществляются его поиски.

Также сообщается, что этот L-39 из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт ГП "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марте 2014-го года был передан в части.