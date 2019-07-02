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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине упал учебный самолет ВСУ, - СМИ

На Харьковщине упал учебный самолет ВСУ, - СМИ


фото: opk.com.ua
Во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет L-39

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что инцидент произошел в Чугуеве. По предварительной информации на самолете отказал двигатель.

Курсант, который выполнял учебный полет, успел катапультироваться и осуществляются его поиски.

Также сообщается, что этот L-39 из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт ГП "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марте 2014-го года был передан в части.

 

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