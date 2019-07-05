Россияне написали в вестнике ЮНЕСКО, что Херсонес принадлежит РФ, - Нищук
Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в заметке на Facebook.
"Россия продолжает свои дерзкие действия!", - написал министр.
"Сегодня членами делегации выявлено, что в рамках работы сессии российской делегацией распространяется спецвыпуск вестника ЮНЕСКО, в котором НАШ объект всемирного наследия Херсонес Таврический представлен как объект РФ. Это является грубым и недопустимым нарушением всех норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН, исполсовета ЮНЕСКО согласно которым КРЫМ - ЭТО УКРАИНА! Это откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо всего международного сообщества!", - добавил министр.
Министр отметил, что поднимет этот вопрос на правительственном совещании.
"Я сейчас буду поднимать вопрос на правительственном совещании... Коллеги из команды продолжают работу по неотложной реакции и вмешательству Министерства иностранных дел Украины и соответствующей ноты с требованием прекратить распространение неправдивой информации на мероприятиях ЮНЕСКО", - сказал Нищук.
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