Молниеносный удар: в UFC зафиксирован самый быстрый нокаут в истории
7 июля, 2019, 18:21
Хорхе Масвидал нокаутировал Бена Аскерн на 5-й секунде боя и стал автором самого быстрого нокаута в истории UFC
Об этом сообщает UFC в twitter.
В Лас-Вегасе (США), на турнире UFC 239 состоялся поединок между бойцами полусредней весовой категории. Хорхе Масвидал встретился с бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном.
Поединок длился 5 секунд: Масвидал мгновенно нокаутировал Аскерна коленом в прыжке, нанеся сопернику первое поражение в карьере. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
WOW !!!! @GamebredFighter damas y caballeros !!!! # UFC239 pic.twitter.com/0KlBmlI1sn- UFC Español (@UFCEspanol) 7 июля 2019
- Напомним, 23 июня нидерландский боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал американца Аллена Кроудера на 9-й секунде поединка .
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