Молниеносный удар: в UFC зафиксирован самый быстрый нокаут в истории

7 июля, 2019, 18:21

Хорхе Масвидал нокаутировал Бена Аскерн на 5-й секунде боя и стал автором самого быстрого нокаута в истории UFC

Об этом сообщает UFC в twitter.

В Лас-Вегасе (США), на турнире UFC 239 состоялся поединок между бойцами полусредней весовой категории. Хорхе Масвидал встретился с бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном.

Поединок длился 5 секунд: Масвидал мгновенно нокаутировал Аскерна коленом в прыжке, нанеся сопернику первое поражение в карьере. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.