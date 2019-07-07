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Espreso.tvСпортМолниеносный удар: в UFC зафиксирован самый быстрый нокаут в истории

Молниеносный удар: в UFC зафиксирован самый быстрый нокаут в истории


фото: twitter
Хорхе Масвидал нокаутировал Бена Аскерн на 5-й секунде боя и стал автором самого быстрого нокаута в истории UFC

Об этом сообщает UFC в twitter.

В Лас-Вегасе (США), на турнире UFC 239 состоялся поединок между бойцами полусредней весовой категории. Хорхе Масвидал встретился с бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном.

Поединок длился 5 секунд: Масвидал мгновенно нокаутировал Аскерна коленом в прыжке, нанеся сопернику первое поражение в карьере. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.

  • Напомним, 23 июня нидерландский боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал американца Аллена Кроудера на 9-й секунде поединка .
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