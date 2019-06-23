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Espreso.tvСпортБоец UFC эффектно нокаутировал соперника за 9 секунд

Боец UFC эффектно нокаутировал соперника за 9 секунд


фото: twitter
Нидерландский боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал американца Аллена Кроудера н 9-й секунде поединка

Об этом сообщает UFC Europe в twitter.

Супертяжеловес из Нидерландов нокаутировал соперника на турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в США на 9-й секунде поединка. Это второй результат в истории дивизиона. Автором самого быстрого нокаута в супертяжелом весе является американец Дон Фрай, который победил Томаса Рамиреса на турнире UFC 8 в 1996 году.

Для Розенструйка эта победа стала восьмой в карьере. Голландец не имеет ни одного поражения.

 

 

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