Боец UFC эффектно нокаутировал соперника за 9 секунд
23 июня, 2019, 17:52
Нидерландский боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал американца Аллена Кроудера н 9-й секунде поединка
Об этом сообщает UFC Europe в twitter.
Супертяжеловес из Нидерландов нокаутировал соперника на турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в США на 9-й секунде поединка. Это второй результат в истории дивизиона. Автором самого быстрого нокаута в супертяжелом весе является американец Дон Фрай, который победил Томаса Рамиреса на турнире UFC 8 в 1996 году.
Для Розенструйка эта победа стала восьмой в карьере. Голландец не имеет ни одного поражения.
JUST. LIKE. THAT! @JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville ! pic.twitter.com/b4UiC7t949- UFC Europe (@UFCEurope) 22 июня 2019
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