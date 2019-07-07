Гройсман рассказал, вырастет ли осенью цена на газ для населения
7 июля, 2019, 20:48
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, какой будет цена на газ для населения осенью
Об этом Гройсман заявил в эфире ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам премьер-министра цена на газ для населения осенью подниматься не будет.
"Что касается цены на газ. Сейчас Нафтогаз закачивает газ по действующим ценам. Цены - в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас сейчас, к началу отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. куб. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ.
Гройсман пообещал, что сделает все, чтобы "монополисты придерживались стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышения".
- Напомним, 2 июля Гройсман назвал Нафтогаз "циничным монополистом" и призвал еще снизить цены на газ.
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