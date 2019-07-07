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Espreso.tvОбществоГройсман рассказал, вырастет ли осенью цена на газ для населения

Гройсман рассказал, вырастет ли осенью цена на газ для населения


фото: interfax.com.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, какой будет цена на газ для населения осенью

Об этом Гройсман заявил в эфире ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам премьер-министра цена на газ для населения осенью подниматься не будет.

"Что касается цены на газ. Сейчас Нафтогаз закачивает газ по действующим ценам. Цены - в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас сейчас, к началу отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. куб. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ.

Гройсман пообещал, что сделает все, чтобы "монополисты придерживались стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышения".

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