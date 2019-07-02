Гройсман назвал Нафтогаз "циничным монополистом" и призвал еще снизить цены на газ

2 июля, 2019, 12:43

НАК "Нафтогаз Украины" еще снизить цены на газ, потому что мировые цены уменьшаются

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что они - достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути. Я заставил их снизить цены на газ в мае и в июне. Мне надо, чтобы они продолжали это делать и в июле. Нафтогаз должен продолжать это делать и в дальнейшем, ведь мировые цены на газ снижаются. Они хотели при уменьшении цены на газ в Европе повысить ее для Украины. Поэтому нам с ними не по пути. Это принципиальная позиция", - сказал Гройсман.

По мнению премьера, руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" следовало бы вернуть премии за победу в судебном противостоянии в Стокгольме с российским "Газпромом".

"Мы еще ни копейки не получили тех денег в государственный бюджет или на счет компании, а они уже роздерибанили сотни миллионов гривень. Я предлагаю, чтобы он (Коболев, - ред.) вернул эти деньги компании и чтобы отменили решение наблюдательного совета. Тогда это будет абсолютно справедливо ", - отметил он.

Руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" выплачены большие премии за победу в первом раунде судебного противостояния в Стокгольме с российским "Газпромом". Соответствующая выплата была согласована наблюдательным советом НАК еще в августе прошлого года, а сами транши осуществлены в сентябре-октябре. Решение о выплате премии касается 8 человек.