Зеленский попросит Трампа разобраться с "Северным потоком-2"

6 июля, 2019, 22:29

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Единственное решение этого вопроса - у меня состоится встреча с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут влиять на продолжение строительства указанного газопровода из-за давления со стороны бизнеса обеих стран.

"Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение "Северного потока", потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут", - сказал Зеленский.

Он добавил, что только Дания выступать против строительства газопровода, а остальная Европа будет поддерживать этот проект.

"Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока", нет смысла скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ - вопрос решенный уже давно. Политики спекулируют на этой теме, так же, как и на возвращении РФ в ПАСЕ, мол, это произошло при нас. Нас никто не спрашивает", - подчеркнул президент Украины.