"Путин нам не друг" Комитет Конгресса США одобрил санкции против "Северного потока 2"

27 июня, 2019, 09:19

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве Северного потока - 2

Об этом сообщает Укринформ .

"Владимир Путин нам не друг. Он враг. Путин продолжает использовать энергетику и поставки газа как оружие против Европы. И нет худшего примера этой тактики за газопровод" Северный поток-2 ", который позволит России, если она захочет, взять Европу в заложники" , - пояснил конгрессмен Майкл Маккоул.

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По мнению МакКоули, этот законопроект нанесет удар по российским попыткам превратить энергетику в оружие против Европы и остального мира.

"Именно поэтому законопроект, который мы сегодня рассматриваем, столь важен. Он вводит хорошо рассчитанные целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве подводной части газопровода Северный поток 2 ... Я с гордостью поддерживаю этот законопроект, который наносит удар по российским усилиям по превращению энергетики в оружие против Европы и остального мира ", - добавил он.

Отмечается, что позже комитет одобрил законопроект. Уже вскоре он должен появиться на голосование. Поскольку авторами документа выступают как демократы, так и республиканцы, он имеет высокие шансы на быстрое принятие и подписание президентом США Дональдом Трампом.