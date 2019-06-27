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Espreso.tvОбщество"Путин нам не друг" Комитет Конгресса США одобрил санкции против "Северного потока 2"

"Путин нам не друг" Комитет Конгресса США одобрил санкции против "Северного потока 2"

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве Северного потока - 2

Об этом сообщает Укринформ .

"Владимир Путин нам не друг. Он враг. Путин продолжает использовать энергетику и поставки газа как оружие против Европы. И нет худшего примера этой тактики за газопровод" Северный поток-2 ", который позволит России, если она захочет, взять Европу в заложники" , - пояснил конгрессмен Майкл Маккоул.

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По мнению МакКоули, этот законопроект нанесет удар по российским попыткам превратить энергетику в оружие против Европы и остального мира.

"Именно поэтому законопроект, который мы сегодня рассматриваем, столь важен. Он вводит хорошо рассчитанные целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве подводной части газопровода Северный поток 2 ... Я с гордостью поддерживаю этот законопроект, который наносит удар по российским усилиям по превращению энергетики в оружие против Европы и остального мира ", - добавил он.

Отмечается, что позже комитет одобрил законопроект. Уже вскоре он должен появиться на голосование. Поскольку авторами документа выступают как демократы, так и республиканцы, он имеет высокие шансы на быстрое принятие и подписание президентом США Дональдом Трампом.

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