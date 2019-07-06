Зеленский перед саммитом Украина-ЕС повезет Туска в Станицу Луганскую

6 июля, 2019, 20:26

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как стало известно агентству, Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

8 июля в Киеве, под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.