Зеленский перед саммитом Украина-ЕС повезет Туска в Станицу Луганскую
6 июля, 2019, 20:26
Глава Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита Украина-ЕС посетят Станицу Луганскую
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как стало известно агентству, Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.
8 июля в Киеве, под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.
Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.
- 6 июля лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко дал президенту Владимиру Зеленскому советы перед саммитом Украина-ЕС .
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