Порошенко дал Зеленскому советы перед саммитом Украина-ЕС
Об этом экс-президент Украины написал в статье для Еuobserver.
Петр Порошенко написал ее накануне 21-го саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 8 июля.
По мнению Порошенко, это событие будет иметь большую символичность и особое значение, ведь в результате саммита лидеры должны были бы конвертировать уникальную поддержку президента Зеленского обществом в уникальную программу интеграции для Украины.
"Этот саммит может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений Украина-ЕС на ближайшие пять лет. Последние пять лет мы стояли бок о бок, сдерживая российскую агрессию в единстве и солидарности. Наши союзники из ЕС помогли нам усилить нашу устойчивость благодаря сохранению режима санкций и помощи на пути реформ. Вряд ли можно представить себе, как бы Украина выжила без такой последовательной и постоянной поддержки западных партнеров", - написал Порошенко.
Он также напомнил, что для президента Европейского совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера этот саммит станет последним политическим событием высокого уровня с Украиной, что делает его особенно значимым.
"Туск и Юнкер являются большими друзьями нашего народа и настоящими отцами-основателями новых отношений Украина-ЕС, основанных на политической ассоциации и экономической интеграции. Будем скучать по украинскому языку президента Туска и тонкому юмору президента Юнкера. Это тот случай, когда новый друг точно не лучше двух старых", - отметил Порошенко.
По его словам, июльский саммит будет отмечен пятой годовщиной заключения Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Оно имеет хороший результат, ведь Украина бьет новые рекорды экспорта своих товаров и услуг на европейский рынок, увеличив долю ЕС в своей внешней торговле до 42%.
- 5 июля стало известно, что президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве будут, представлять Европейский Союз.
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