Порошенко дал Зеленскому советы перед саммитом Украина-ЕС

6 июля, 2019, 16:54

Об этом экс-президент Украины написал в статье для Еuobserver.

Петр Порошенко написал ее накануне 21-го саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 8 июля.

По мнению Порошенко, это событие будет иметь большую символичность и особое значение, ведь в результате саммита лидеры должны были бы конвертировать уникальную поддержку президента Зеленского обществом в уникальную программу интеграции для Украины.

"Этот саммит может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений Украина-ЕС на ближайшие пять лет. Последние пять лет мы стояли бок о бок, сдерживая российскую агрессию в единстве и солидарности. Наши союзники из ЕС помогли нам усилить нашу устойчивость благодаря сохранению режима санкций и помощи на пути реформ. Вряд ли можно представить себе, как бы Украина выжила без такой последовательной и постоянной поддержки западных партнеров", - написал Порошенко.

Он также напомнил, что для президента Европейского совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера этот саммит станет последним политическим событием высокого уровня с Украиной, что делает его особенно значимым.

"Туск и Юнкер являются большими друзьями нашего народа и настоящими отцами-основателями новых отношений Украина-ЕС, основанных на политической ассоциации и экономической интеграции. Будем скучать по украинскому языку президента Туска и тонкому юмору президента Юнкера. Это тот случай, когда новый друг точно не лучше двух старых", - отметил Порошенко.

По его словам, июльский саммит будет отмечен пятой годовщиной заключения Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Оно имеет хороший результат, ведь Украина бьет новые рекорды экспорта своих товаров и услуг на европейский рынок, увеличив долю ЕС в своей внешней торговле до 42%.