Завершилась операция по спасению 5 человек, пропавших в одесских катакомбах
6 июля, 2019, 21:31
Спасатели нашли пятерых людей, которые потерялись в Одесской области в катакомбах
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Поисковая группа нашла людей, потерявшихся в катакомбах в Одесской области. Как сообщил журналистам пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, группу людей, спустившихся под землю в селе Холодная Балка Беляевского района, уже нашли.
По уточненным данным, в этой группе было пять человек, а не четыре, как сообщалось ранее.
"Людей нашли, все живы. Как оказалось, их было 5, а не 4", - отметил Покровский.
В частности, было четверо мужчин (в возрасте 23-50 лет) и 38-летняя женщина.
- 6 июля в Одесской области спасатели искали четырех человек, потерявшихся в катакомбах.
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