Завершилась операция по спасению 5 человек, пропавших в одесских катакомбах

6 июля, 2019, 21:31

Спасатели нашли пятерых людей, которые потерялись в Одесской области в катакомбах

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Поисковая группа нашла людей, потерявшихся в катакомбах в Одесской области. Как сообщил журналистам пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, группу людей, спустившихся под землю в селе Холодная Балка Беляевского района, уже нашли.

По уточненным данным, в этой группе было пять человек, а не четыре, как сообщалось ранее.

"Людей нашли, все живы. Как оказалось, их было 5, а не 4", - отметил Покровский.

В частности, было четверо мужчин (в возрасте 23-50 лет) и 38-летняя женщина.