В одесских катакомбах потерялись четыре человека
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В Одесской области в катакомбах потерялись четыре человека. Как сообщил журналистам пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, региональное управление ГСЧС просит помощи у специалистов, имеющих опыт поисковых работ под землей.
По его словам, люди спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области.
"6 июля в 13:20 от сотрудника ГУ ГСЧС поступила информация о том, что 5 июля группа неизвестных лиц (3 мужчин и женщина) спустились в катакомбы системы "Центральная". В установленное контрольное время - в субботу в 9:00 - они на связь не вышли", - сообщил Покровский.
Организуют добровольческую поисковую группу для поиска пропавших людей.
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