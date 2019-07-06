6 июля, 2019, 20:05

В Одесской области спасатели ищут четырех человек, потерявшихся в катакомбах

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Одесской области в катакомбах потерялись четыре человека. Как сообщил журналистам пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, региональное управление ГСЧС просит помощи у специалистов, имеющих опыт поисковых работ под землей.

По его словам, люди спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области.

"6 июля в 13:20 от сотрудника ГУ ГСЧС поступила информация о том, что 5 июля группа неизвестных лиц (3 мужчин и женщина) спустились в катакомбы системы "Центральная". В установленное контрольное время - в субботу в 9:00 - они на связь не вышли", - сообщил Покровский.

Организуют добровольческую поисковую группу для поиска пропавших людей.