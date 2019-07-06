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Espreso.tvЭкономикаУкраина впервые в истории получила партию нефти из США

Украина впервые в истории получила партию нефти из США


фото: 24tv.ua
В Одессу впервые в украинской истории поступила партия нефти из США

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

На причал № 2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, шедший под флагом Гонконга, который доставил из США 75 тыс. тонн нефти.

Нефть была закуплена ПАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

Начальник Одесского порта Игорь Ткачук заявил, что их предприятие имеет большой опыт работы с нефтепродуктами. Он рассказал, что в свое время через порт транзитом проходила в больших объемах нефть для Мозырского НПЗ в Беларуси.

"Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов", - рассказал Ткачук.

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