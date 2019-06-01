С сегодняшнего дня действует установленные Россией ограничения на поставки нефти и угля в Украину

1 июня, 2019, 08:54

1 июня вступил в силу запрет поставок угля и нефтепродуктов из России в Украину без согласия Минэкономразвития РФ по каждой отдельной компании-поставщику

Правительство Российской Федерации установило, что поставлять Украине прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы можно только с разрешения Минэкономразвития РФ, передают официальные российские СМИ.

В этот перечень также попали каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, лигнита, бурый уголь, пропитанные или не пропитанные, кроме гагата, кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа , пропитанные или не пропитанные, ретортный уголь.

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Накануне российское Минэкономразвития направило правительству Дмитрия Медведева перечень компаний, которым могут выдать разрешение на топливо в Украине, причем как само разрешение, так и объем поставок ежемесячно пересматривать.