С сегодняшнего дня действует установленные Россией ограничения на поставки нефти и угля в Украину
Правительство Российской Федерации установило, что поставлять Украине прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы можно только с разрешения Минэкономразвития РФ, передают официальные российские СМИ.
В этот перечень также попали каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, лигнита, бурый уголь, пропитанные или не пропитанные, кроме гагата, кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа , пропитанные или не пропитанные, ретортный уголь.
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Накануне российское Минэкономразвития направило правительству Дмитрия Медведева перечень компаний, которым могут выдать разрешение на топливо в Украине, причем как само разрешение, так и объем поставок ежемесячно пересматривать.
- Напомним, что новый представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус не считает нужным и возможным разрывать экономические связи с Россией. В 2015 году он даже публично призывал к закупкам российской электроэнергии .