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Espreso.tvОбществоСупрун рассказала о пользе поцелуев

Супрун рассказала о пользе поцелуев


фото: facebook
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какую пользу приносят поцелуи

Об этом в Международный день поцелуя Супрун написала в facebook.

По словам и.о. министра поцелуи вызывают выброс нейромедиаторов, связанных с удовольствием, так называемых нейромедиаторов счастья - окситоцина, дофамина и серотонина. Благодаря им улучшается настроение, появляется чувство эйфории и счастья.

"Окситоцин нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных предпочтений и укрепляет иммунитет. Есть исследования, которые указывают, что именно из-за окситоцина укрепляются отношения и возникает крепкая привязанность между партнерами", - написала Супрун.

По ее словам, поцелуи помогают снять стресс и облегчить тревожность. Они, как и объятия, влияют на физиологические процессы, связанные с управлением стрессом и ослабляют его путем снижения уровня кортизола.

"Среди научно-популярных фактов о поцелуях есть еще много других - например, уменьшение головной боли, снижение артериального давления, уменьшение проявления аллергических реакций и даже похудение. Или влияние поцелуев на уровень холестерина в крови. Но говорить об их доказательность мы не можем из-за низкого качества доказательств и небольших выборок в исследованиях ", - заначила Супрун.

В то же время, Супрун призвала не забывать об опасностях, которые несут поцелуи. Ведь в процессе люди обмениваются слюной, а через нее могут передаваться различные болезни. Среди них - простуда, грипп, мононуклеоз, герпетическая инфекция, менингококковая болезнь, кариес. Чтобы уменьшить риски передачи инфекций, она советует избегать поцелуев, когда кто-нибудь болен, целоваться со своим постоянным партнером, поддерживать гигиену полости рта и вовремя вакцинироваться.

"Целуйтесь так, чтобы вы были здоровы и не болели", - призвала Супрун.

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