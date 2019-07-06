Суд отказался снимать Саакашвили с выборов

6 июля, 2019, 15:34

Шестой апелляционный административный суд отклонил иск Партии пенсионеров Украины о правомерности регистрации Михеила Саакашвили кандидатом в депутаты по списку партии "Движение новых сил"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии, третье лицо - партия Михеила Саакашвили "Движение новых сил", о признании противоправным и отмене постановления о отказать полностью", - зачитал решение суда председательствующий на процессе судья.

Суд также постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу административного иска в сумме 1921 грн.

Решение суда вступает в силу по истечении срока на апелляционное обжалование (может быть обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда).

Как сообщил ранее адвокат, член партии "Движение новых сил" Павел Богомазов, истец хотел отменить через суд постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля. В Партии пенсионеров считают, что Саакашвили не проживал в Украине непрерывно на протяжении 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.