Роналду показал, как берет уроки у рекордсмена по спринту

2 июля, 2019, 12:19

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал видео, как тренироваться в компании олимпийского призера в беге

Роналду выложил видео в instagram.

34-летний футболист находится в отпуске, но продолжает тренировки. Португалец взял уроки бега у легкоатлета Фрэнсиса Обиквела, который выигрывал серебряную медаль Олимпийских игр-2004 в Афинах. Он также установил европейский рекорд на дистанции 100 метров, которую пробежал за 9,86 секунды.