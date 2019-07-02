Роналду показал, как берет уроки у рекордсмена по спринту
2 июля, 2019, 12:19
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал видео, как тренироваться в компании олимпийского призера в беге
Роналду выложил видео в instagram.
34-летний футболист находится в отпуске, но продолжает тренировки. Португалец взял уроки бега у легкоатлета Фрэнсиса Обиквела, который выигрывал серебряную медаль Олимпийских игр-2004 в Афинах. Он также установил европейский рекорд на дистанции 100 метров, которую пробежал за 9,86 секунды.
It was a great experience to train with my friend @francisobikwelu on track
- 16 июня новым главным тренером Роналду в "Юве" стал итальянский специалист Маурицио Сарре, ранее возглавлявший английский "Челси".
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