На саммит Украина-ЕС в Киев приедут Юнкер и Туск

5 июля, 2019, 11:42

Президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве, будут представлять Европейский Союз

Украина будет представлена президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

"На саммите Евросоюз подтвердит свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выполнения Минских соглашений. На последнем Европейском совете лидеры ЕС вновь решили продолжить экономические санкции ЕС против России из-за отсутствия прогресса", - говорится в сообщении.

Также на саммите планируется обсудить следующие шаги по вступлению Украины в ЕС. На саммите планируют обсудить ситуацию в Азовском море и дополнительные меры по поддержке региона. Лидеры ЕС также осудят меры России о предоставлении российского гражданства украинцам, проживающим в неподконтрольных правительству районах.

"Лидеры будут рассматривать прогресс в программе украинских реформ, особенно в борьбе с коррупцией, и поддержку ЕС в этом процессе", - отмечают в Совете ЕС.