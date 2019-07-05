На саммит Украина-ЕС в Киев приедут Юнкер и Туск
5 июля, 2019, 11:42
Президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве, будут представлять Европейский Союз
Украина будет представлена президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Совета Европейского Союза.
"На саммите Евросоюз подтвердит свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выполнения Минских соглашений. На последнем Европейском совете лидеры ЕС вновь решили продолжить экономические санкции ЕС против России из-за отсутствия прогресса", - говорится в сообщении.
Также на саммите планируется обсудить следующие шаги по вступлению Украины в ЕС. На саммите планируют обсудить ситуацию в Азовском море и дополнительные меры по поддержке региона. Лидеры ЕС также осудят меры России о предоставлении российского гражданства украинцам, проживающим в неподконтрольных правительству районах.
"Лидеры будут рассматривать прогресс в программе украинских реформ, особенно в борьбе с коррупцией, и поддержку ЕС в этом процессе", - отмечают в Совете ЕС.
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