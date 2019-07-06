Под Докучаевском морпехи ликвидировали командира разведгруппы ОРДО

6 июля, 2019, 09:48

Бойцы одесского 137-го отдельного батальона морской пехоты во время выполнения боевых задач в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины ликвидировали командира разведывательной группы российско-терористчних сил Евгения Новикова (позывной "Скиф")

Об этом заявляется на официальной странице батальона в Facebook, передает Еспресо.TV

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше ...", - говорится в сообщении.

По данным проекта "Миротворец", Новиков был родом из оккупированной Макеевки и был командиром разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона 5-й бригады "ДНР".

Со своей стороны террористы пишут у себя в соцсетях, что Новиков погиб от ранения в шею.