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Espreso.tvОбществоПод Докучаевском морпехи ликвидировали командира разведгруппы ОРДО

Под Докучаевском морпехи ликвидировали командира разведгруппы ОРДО

Бойцы одесского 137-го отдельного батальона морской пехоты во время выполнения боевых задач в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины ликвидировали командира разведывательной группы российско-терористчних сил Евгения Новикова (позывной "Скиф")

Об этом заявляется на официальной странице батальона в Facebook, передает Еспресо.TV 

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше ...", - говорится в сообщении.

По данным проекта "Миротворец", Новиков был родом из оккупированной Макеевки и был командиром разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона 5-й бригады "ДНР".

Со своей стороны террористы пишут у себя в соцсетях, что Новиков погиб от ранения в шею.

  • Напомним, в июне 2019 года свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ и НГУ.
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