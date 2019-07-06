Кроме автономного Интернета, в России создадут и свою Википедию

6 июля, 2019, 12:43

Российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект о создании российского аналога Википедии

Средства на создание ресурса будут выплачивать издательству "Большая Российская энциклопедия", передает Еспресо.TV со ссылкой на KasparovRu.

Деньги потратят на аренду помещений и зарплаты сотрудникам, оплату подписки на справочники, техническую и другую необходимую литературу, а также на оплату использования архивных материалов и разработку программного обеспечения.

Вместе с тем в документе не указывается, какая именно сумма нужна для создания интернет-энциклопедии.

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В 2016 году Александр Звислый, занимавший тогда должность директора Российской национальной библиотеки, заявил, что российский ресурс станет конкурентом Википедии. Тогда была создана создана и утверждена специальная группа авторов. В нее вошел 21 человек, в том числе первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько и заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.