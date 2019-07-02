Скандальный боксер Фьюри заставил журналистку перед интервью выпить бутылку пива
2 июля, 2019, 12:36
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заставил журналистку Мишель Джой Фелпс перед интервью выпить бутылку пива
Видео американская журналистка выложила в twitter.
Это произошло в Глазго на встрече с болельщиками. Журналистка согласилась и выпила бутылку пива на глазах 1 тыс. фанов.
"Тайсон Фьюри заставил меня выпить бутылку пива перед тысячей болельщиков в Глазго, прежде чем мы могли бы начать наше интервью", - написала Мишель Джой Фелпс.
@Tyson_Fury made me down a bottle of beer in front of 1,000 fans in Glasgow before we could begin our interview #TysonFuryTour pic.twitter.com/ps3xfIWCap- Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) 29 июня 2019
- Напомним, 13 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри превратил дуэль взглядов перед боем с немцем Томом Шварцем в шоу и пытался поцеловать соперника.
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