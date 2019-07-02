Скандальный боксер Фьюри заставил журналистку перед интервью выпить бутылку пива

2 июля, 2019, 12:36

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заставил журналистку Мишель Джой Фелпс перед интервью выпить бутылку пива

Видео американская журналистка выложила в twitter.

Это произошло в Глазго на встрече с болельщиками. Журналистка согласилась и выпила бутылку пива на глазах 1 тыс. фанов.

"Тайсон Фьюри заставил меня выпить бутылку пива перед тысячей болельщиков в Глазго, прежде чем мы могли бы начать наше интервью", - написала Мишель Джой Фелпс.

@Tyson_Fury made me down a bottle of beer in front of 1,000 fans in Glasgow before we could begin our interview #TysonFuryTour pic.twitter.com/ps3xfIWCap - Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) 29 июня 2019