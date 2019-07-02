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Espreso.tvСпортСкандальный боксер Фьюри заставил журналистку перед интервью выпить бутылку пива

Скандальный боксер Фьюри заставил журналистку перед интервью выпить бутылку пива


фото: twitter
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заставил журналистку Мишель Джой Фелпс перед интервью выпить бутылку пива

Видео американская журналистка выложила в twitter.

Это произошло в Глазго на встрече с болельщиками. Журналистка согласилась и выпила бутылку пива на глазах 1 тыс. фанов.

"Тайсон Фьюри заставил меня выпить бутылку пива перед тысячей болельщиков в Глазго, прежде чем мы могли бы начать наше интервью", - написала Мишель Джой Фелпс.

 

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