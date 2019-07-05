Жена экс-капитана "Динамо" поразила пикантным открыванием бутылки

5 июля, 2019, 10:28

Жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина оригинально поддержала популярный флешмоб

Видео красавица выложила в instagram.

Девушка приняла участие в популярном флешмобе в соцсетях. В нем участники открывают бутылку ударом ноги, однако Ирина Морозюк решила поступить иначе, открыв бутылку грудью.

Читатели были в восторге, отметив, что это лучший флешмоб.

Сейчас семья Морозюк живет в Турции, где экс-капитан "Динамо" выступает в "Ризеспоре".