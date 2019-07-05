//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЖена экс-капитана "Динамо" поразила пикантным открыванием бутылки

Жена экс-капитана "Динамо" поразила пикантным открыванием бутылки


фото: instagram
Жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина оригинально поддержала популярный флешмоб

Видео красавица выложила в instagram.

Девушка приняла участие в популярном флешмобе в соцсетях. В нем участники открывают бутылку ударом ноги, однако Ирина Морозюк решила поступить иначе, открыв бутылку грудью.

Читатели были в восторге, отметив, что это лучший флешмоб.

Сейчас семья Морозюк живет в Турции, где экс-капитан "Динамо" выступает в "Ризеспоре".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поддержала

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

5 июля, 2019 пятница

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать