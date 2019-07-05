В Лондоне при невыясненных обстоятельствах умер принц ОАЭ

5 июля, 2019, 11:22

В Лондоне в своем доме был найден мертвым 39-летний модельер Халид аль Касими, последний сын правителя эмирата Шарджа, ОАЭ

Как сообщает CNN, он умер при обстоятельствах, которые британские власти назвала непонятными.

Судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти принца ОАЭ.

В среду, 3 июля, в ОАЭ состоялись похороны шейха Халида аль Касими. В эмирате объявили трехдневный траур.

Касими был последним живым сыном правителя Шарджи. Он переехал в Лондон в возрасте девяти лет. Принц ОАЭ получил образование в школе Тонбридж и Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне.

В 2018 году он запустил собственный бренд одежды Qasimi.

Ранее сообщалось, что шестая жена эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум, сбежала в Лондон.