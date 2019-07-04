Шестая жена эмира Дубая сбежала в Лондон и требует развода
Об этом сообщает BBC.
Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II. Она покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развода. Некоторые источники сообщают, что неизвестно, удалось ли ей вывезти детей. Сообщается, что она попросит политического убежища.
По информации СМИ, женщина перебралась в британскую столицу с 31 млн фунтов (около $ 40 млн), чтобы начать новую жизнь. Ей принадлежит особняк стоимостью 85 млн фунтов неподалеку от Кенсингтонского дворца. Другие источники не исключают, что на самом деле она могла отправиться в Германию.
Как сообщают арабские СМИ, немецкий дипломат помог ей организовать побег. Также отмечается, что власти Германии отказали шейху Мохаммеду в просьбе помочь вернуть жену-беглянку.
Издание напоминает, что в прошлом году дочь шейха принцесса Латифа пыталась убежать от отца и получить политическое убежище в США. Девушку поймали, вернули в ОАЭ, где она, по данным СМИ, находится в заключении. Перед бегством принцесса Латифа записала несколько видеообращений, в которых рассказывала, что ранее уже провела 2 года в тюрьме после другой неудавшейся попытки побега. Ее сторонники убеждены, что дочь шейха накачивают наркотиками и держат в заключении, чтобы она "не позорила отца".
Они рассчитывают, что принцесса Хайя аль Хуссейн сможет рассказать о состоянии Латифы.
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