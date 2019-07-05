Украинка Ястремская ярко пробилась в 1/8 финала на Уимблдоне

5 июля, 2019, 16:47

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в ярком стиле преодолела третий круг на Уимблдоне и установила личный рекорд на турнире

Об этом сообщает Еспресо.TV

В матче третьего круга турнира 35-я ракетка мира Ястремская победила швейцарку Викторию Голубич, которая занимает восемьдесят первое место в мировом рейтинге. В напряженной борьбе в первом сете 19-летняя украинка вырвала победу у 26-летней соперницы - 7:5. В начале второго сета Ястремская и Голубич обменялись геймами, при счете 5:2 украинке совсем немного не хватило, чтобы завоевать победу. Однако в следующем розыгрыше она поставила точку. Таким образом, Ястремская установила личный рекорд на турнире.

Уимблдон

3 круг

5 июля

Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария) 7:5, 6:3

По личным встречам счет стал 3:0 в пользу Ястремской. В этом году Даяна уже обыгрывала Голубич на турнире в Истбурге и в прошлом году на турнире ITF (2: 1).