Украинка Ястремская ярко пробилась в 1/8 финала на Уимблдоне
Об этом сообщает Еспресо.TV
В матче третьего круга турнира 35-я ракетка мира Ястремская победила швейцарку Викторию Голубич, которая занимает восемьдесят первое место в мировом рейтинге. В напряженной борьбе в первом сете 19-летняя украинка вырвала победу у 26-летней соперницы - 7:5. В начале второго сета Ястремская и Голубич обменялись геймами, при счете 5:2 украинке совсем немного не хватило, чтобы завоевать победу. Однако в следующем розыгрыше она поставила точку. Таким образом, Ястремская установила личный рекорд на турнире.
Уимблдон
3 круг
5 июля
Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария) 7:5, 6:3
По личным встречам счет стал 3:0 в пользу Ястремской. В этом году Даяна уже обыгрывала Голубич на турнире в Истбурге и в прошлом году на турнире ITF (2: 1).
- Напомним, 5 июля лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженном поединке преодолела третий круг Уимблдона .
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