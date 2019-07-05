Свитолина победила лучшую теннисистку Греции и повторила свой рекорд на Уимблдоне

5 июля, 2019, 15:18

Украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженно матче третьего круга Уимблдона одолела греческую теннисистку Марию Саккари

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лондоне в матче третьего круга первая ракетка Украины померилась силами с сильнейшей теннисисткой Греции Саккари. Соперницы впервые встретились на корте. В плей-офф нынешнего розыгрыша Уимблдона Саккари одолела американку Бернарду Перу (7:6, 6:3) и Марию Бойзкову из Словакии (6:4, 6:1).

В первом сете со Свитолиной представительница Греции, которая является 32-й ракеткой мира, смогла выиграть лишь три гейма. Во втором Саккари вела в счете 5:3, лучшая украинская теннисистка переломила ход событий, вышла вперед - 6:5, однако в итоге упустила победу. В решающем третьем сете соперницы в начале играли на равных, затем Свитолина вырвалась вперед - 5:2 и в следующем розыгрыше поставила точку в матче.

Выход в 1/8 финала Уимблдона стал для украинки повторением личного рекорда на турнире.

Уимблдон

3 круг

5 июля

Элина Свитолина (Украина) - Мария Саккари (Греция) 6:3, 6:7, 6:2