Российская паспортизация ОРДЛО: РФ не хочет выдавать паспорта пенсионерам, - Тука

5 июля, 2019, 14:55

Российские государственные органы неохотно принимают документы на получение российского гражданства от жителей оккупированного Донбасса старше 45 лет

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Праздник всей жизни" закончился, так и не начавшись. С огромной неохотой оккупанты принимают документы от пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Большинство документов, которые были возвращены с отметкой "отказать", были от лиц старше 45 лет ", - написал Тука.

По словам замминистра, те, кто все-таки получили паспорта РФ, жалуются на действия Пенсионного фонда России, работники которого отказываются оформлять пенсии новоиспеченным "соотечественникам".

"Из числа поданных документов положительное решение принято в отношении ... 22% заявителей. Такое "неуважительное" отношение возмущает "страждущих" и может повлечь бунт внутри ОРДЛО. К тому же оккупационная администрация Луганщины решила "усилить контроль за выездом "государственных служащих ЛНР" в Российскую Федерацию", - добавил Тука.

Чиновник также назвал тенденции, которые в последнее время наблюдаются на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Увеличивается количество граждан, которые видят будущее в составе Украины; сохраняется тенденция к открытой самоидентификации населения как украинцев, увеличилось количество жителей ОРДЛО, открыто оценивают ситуацию на Донбассе как "российско-украинский конфликт", а не как "гражданскую войну"; приобрела устойчивый характер тенденция к информационному "вакууму" по развитию событий в Украине; растет количество населения, недовольное политикой местной оккупационной администрации ", - перечислил Тука