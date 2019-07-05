Российская паспортизация ОРДЛО: РФ не хочет выдавать паспорта пенсионерам, - Тука
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Праздник всей жизни" закончился, так и не начавшись. С огромной неохотой оккупанты принимают документы от пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Большинство документов, которые были возвращены с отметкой "отказать", были от лиц старше 45 лет ", - написал Тука.
По словам замминистра, те, кто все-таки получили паспорта РФ, жалуются на действия Пенсионного фонда России, работники которого отказываются оформлять пенсии новоиспеченным "соотечественникам".
"Из числа поданных документов положительное решение принято в отношении ... 22% заявителей. Такое "неуважительное" отношение возмущает "страждущих" и может повлечь бунт внутри ОРДЛО. К тому же оккупационная администрация Луганщины решила "усилить контроль за выездом "государственных служащих ЛНР" в Российскую Федерацию", - добавил Тука.
Чиновник также назвал тенденции, которые в последнее время наблюдаются на временно оккупированных территориях Донбасса.
"Увеличивается количество граждан, которые видят будущее в составе Украины; сохраняется тенденция к открытой самоидентификации населения как украинцев, увеличилось количество жителей ОРДЛО, открыто оценивают ситуацию на Донбассе как "российско-украинский конфликт", а не как "гражданскую войну"; приобрела устойчивый характер тенденция к информационному "вакууму" по развитию событий в Украине; растет количество населения, недовольное политикой местной оккупационной администрации ", - перечислил Тука
- Напомним, 21 апреля 2018 г. Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовало от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- В ЕС заявили , что будут держать ситуацию с российскими паспортами на контроле.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- Правительство предлагает лишать пенсий украинцев, получающих "путинские паспорта".
- В РФ заявили, что "путинские паспорта" для жителей ОРДЛО будут действительны только в одной области.
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