"Шахтер" хочет купить футболиста "Порту"
5 июля, 2019, 12:01
Донецкий "Шахтер" пытается приобрести опорного полузащитника "Порту" Микела Агу
Об этом сообщает Record.pt .
"Горняки" уже контактировали с "Порту" о трансфере нигерийца. Агу знаком с нынешним главному тренером дончан Луишем Каштру по совместной работе в "Витории Сетубал", за которую 26-летний полузащитник выступал в прошлом сезоне на правах аренды.
В активе Агу 22 поединка во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача. Кроме того, в активе опорного полузащитника 7 поединков за сборную Нигерии, прямо сейчас Агу вместе с национальной командой принимает участие в КАН, где Нигерия пробилась в 1/8 финала.
- Напомним, 4 июля защитник "Шахтера" и сборной Украины Эдуард Соболь перешел в бельгийский "Брюгге" .
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