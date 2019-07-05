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Espreso.tvСпорт"Шахтер" хочет купить футболиста "Порту"

"Шахтер" хочет купить футболиста "Порту"


фото: instagram
Донецкий "Шахтер" пытается приобрести опорного полузащитника "Порту" Микела Агу

Об этом сообщает Record.pt .

"Горняки" уже контактировали с "Порту" о трансфере нигерийца. Агу знаком с нынешним главному тренером дончан Луишем Каштру по совместной работе в "Витории Сетубал", за которую 26-летний полузащитник выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

В активе Агу 22 поединка во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача. Кроме того, в активе опорного полузащитника 7 поединков за сборную Нигерии, прямо сейчас Агу вместе с национальной командой принимает участие в КАН, где Нигерия пробилась в 1/8 финала.

 

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