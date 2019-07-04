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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины перешел в бельгийский топ-клуб

Футболист сборной Украины перешел в бельгийский топ-клуб


фото: campeones.ua
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь перешел в бельгийский "Брюгге"

Об этом сообщает "Брюгге" в twitter.

Соболь, который принадлежит "Шахтеру", перешел в "Брюгге" на правах аренды. Бельгийцы заключили с ним контракт на один сезон с приоритетным правом выкупа игрока.

В сезоне 2018/2019 Соболь играл в аренде за чешский "Яблонец", до этого выступал за пражскую "Славию", "Металлист", "Зарю" и донецкий "Металлург".

В прошлом сезоне "Брюгге" занял второе место в чемпионате Бельгии и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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