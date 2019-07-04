Футболист сборной Украины перешел в бельгийский топ-клуб

4 июля, 2019, 10:37

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь перешел в бельгийский "Брюгге"

Об этом сообщает "Брюгге" в twitter.

Соболь, который принадлежит "Шахтеру", перешел в "Брюгге" на правах аренды. Бельгийцы заключили с ним контракт на один сезон с приоритетным правом выкупа игрока.

В сезоне 2018/2019 Соболь играл в аренде за чешский "Яблонец", до этого выступал за пражскую "Славию", "Металлист", "Зарю" и донецкий "Металлург".

В прошлом сезоне "Брюгге" занял второе место в чемпионате Бельгии и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

#VitajemoEduard ! Club bereikte een akkoord met Shakhtar Donetsk over de uitleenbeurt met aankoopoptie van linksachter Eduard Sobol pic.twitter.com/ou5DBBteVl - Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 июля 2019 г.