Футболист сборной Украины перешел в бельгийский топ-клуб
4 июля, 2019, 10:37
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь перешел в бельгийский "Брюгге"
Об этом сообщает "Брюгге" в twitter.
Соболь, который принадлежит "Шахтеру", перешел в "Брюгге" на правах аренды. Бельгийцы заключили с ним контракт на один сезон с приоритетным правом выкупа игрока.
В сезоне 2018/2019 Соболь играл в аренде за чешский "Яблонец", до этого выступал за пражскую "Славию", "Металлист", "Зарю" и донецкий "Металлург".
В прошлом сезоне "Брюгге" занял второе место в чемпионате Бельгии и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
#VitajemoEduard ! Club bereikte een akkoord met Shakhtar Donetsk over de uitleenbeurt met aankoopoptie van linksachter Eduard Sobol pic.twitter.com/ou5DBBteVl- Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 июля 2019 г.
- О том, что защитник сборной Украины Эдуард Соболь переходит в бельгийский "Брюгге" стало известно 2 июля.
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