Потери на фронте: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших
5 июля, 2019, 13:17
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным двух погибших на Донбассе украинских военных
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента в Twitter.
"Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений!" - заявил Зеленский.
В ОПУ назвали имена погибших бойцов - это солдат Олег Жуков и старший солдат Эдуард Лобода.
За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. «Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений» - прокомментировал печальное известие Президент.- Офис Президента (@APUkraine) 5 июля 2019 г.
- Напомним, ранее сообщалось, что 4 июля на Донбассе оккупанты 30 раз обстреляли украинских военных: погиб боец ООС, трое получили ранения, еще трое - боевые травмы.
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