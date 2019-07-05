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Espreso.tvОбществоПотери на фронте: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Потери на фронте: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным двух погибших на Донбассе украинских военных

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента в Twitter.

"Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений!" - заявил Зеленский.

В ОПУ назвали имена погибших бойцов - это солдат Олег Жуков и старший солдат Эдуард Лобода.

  • Напомним, ранее сообщалось, что 4 июля на Донбассе оккупанты 30 раз обстреляли украинских военных: погиб боец ООС, трое получили ранения, еще трое - боевые травмы.
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