Потери на фронте: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

5 июля, 2019, 13:17

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента в Twitter.

"Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений!" - заявил Зеленский.

В ОПУ назвали имена погибших бойцов - это солдат Олег Жуков и старший солдат Эдуард Лобода.

За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. «Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений» - прокомментировал печальное известие Президент. - Офис Президента (@APUkraine) 5 июля 2019 г.