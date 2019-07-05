Сутки на фронте: 30 обстрелов, погиб боец ООС, еще 6 пострадали. Потери оккупантов - 3 боевика

5 июля, 2019, 07:52

В четверг, 4 июля, российские оккупационные войска на Донбассе 30 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 11 раз - с запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли укрепления Объединенных сил возле Опытного из 82-мм минометов, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Березового - из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия, в окрестностях поселка Пески - с 82-мм миномета и противотанкового гранатомета, под Авдеевкой - из гранатометов различных систем и стрелецкого оружия, возле Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета, неподалеку Широкино - с противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции возле Новгородского со 120-мм миномета, неподалеку Крымского - с 122-мм артиллерии и 82-мм минометов, около Новотошковского - с 122-мм артиллерийских систем, 120-мм минометов и противотанковых гранатометов, неподалеку Луганского - с 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Попасной - с 120-мм и 82-мм минометов, в окрестностях Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, рядом с Новолуганским - с 82-мм минометов и автоматических гранатометов, возле хутора Вольный - из снайперской винтовки; в районе Золотого-4 - с 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения, еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел Объединенные силы ответили огнем из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 4 июля оккупанты потеряли двух боевиков погибших и одного - раненым.

С начала суток 5 июля оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного - из стрелкового оружия, в окрестностях Богдановки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - с противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Николаевки - из крупнокалиберного пулемета; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского - с 82-мм минометов, около Новотошковского - с противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета.