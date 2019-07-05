Показали, как Ибрагимович феерично оформил дубль в США

5 июля, 2019, 13:32

Звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль и принес победу "Лос-Анджелес Гэлакси" над "Торонто"

Видео голов опубликовано на странице LA Galaxy в twitter.

В матче 18-го тура чемпионата США Ибрагимович дважды забил в ворота "Торонто". Сначала 37-летний форвард в высоком прыжке замкнул подачу партнера, а затем уверенно реализовал выход один на один с голкипером канадского клуба. Эти голы принесли победу калифорнийской команде.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает 2-ю строчку Западной конференции МЛС, уступая землякам из ФК "Лос-Анджелес" 6 очками.

The game is over when @Ibra_official says it's over.



GOODNIGHT FROM THE LION pic.twitter.com/KTEosPUyxp - LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.