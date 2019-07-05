Показали, как Ибрагимович феерично оформил дубль в США
5 июля, 2019, 13:32
Звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль и принес победу "Лос-Анджелес Гэлакси" над "Торонто"
Видео голов опубликовано на странице LA Galaxy в twitter.
В матче 18-го тура чемпионата США Ибрагимович дважды забил в ворота "Торонто". Сначала 37-летний форвард в высоком прыжке замкнул подачу партнера, а затем уверенно реализовал выход один на один с голкипером канадского клуба. Эти голы принесли победу калифорнийской команде.
"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает 2-ю строчку Западной конференции МЛС, уступая землякам из ФК "Лос-Анджелес" 6 очками.
@ efrain_alvarez1 @Ibra_official .- LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.
The combo we've all been waiting for. #LAvTOR pic.twitter.com/MDOYzvrpfc
The game is over when @Ibra_official says it's over.- LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.
GOODNIGHT FROM THE LION pic.twitter.com/KTEosPUyxp
- 30 мая шведский футболист Златан Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче за "Лос-Анджелес Гэлакси" в чемпионате МЛС.
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