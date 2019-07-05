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Espreso.tvСпортПоказали, как Ибрагимович феерично оформил дубль в США

Показали, как Ибрагимович феерично оформил дубль в США


фото: Sportbox
Звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль и принес победу "Лос-Анджелес Гэлакси" над "Торонто"

Видео голов опубликовано на странице LA Galaxy в twitter.

В матче 18-го тура чемпионата США Ибрагимович дважды забил в ворота "Торонто". Сначала 37-летний форвард в высоком прыжке замкнул подачу партнера, а затем уверенно реализовал выход один на один с голкипером канадского клуба. Эти голы принесли победу калифорнийской команде.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает 2-ю строчку Западной конференции МЛС, уступая землякам из ФК "Лос-Анджелес" 6 очками.

 

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