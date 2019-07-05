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Espreso.tvОбществоНа фоне учений НАТО Sea Breeze РФ начала в Черном море собственные учения

На фоне учений НАТО Sea Breeze РФ начала в Черном море собственные учения

Россия начала в Черном море военные учения на фоне учений НАТО Sea Breeze, которые осуществляются с участием Украины

Об этом сообщает ТАСС.

В российских учениях задействованы 10 кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера и другие судна.

В Черноморском флоте РФ сообщили, что российские корабли "отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах". Предполагается также, что на заключительном этапе россияне будут осуществлять ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

Также во время учений российские корабли будут осуществлять взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов и учиться противодействовать корабельным группам условного противника.

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