На фоне учений НАТО Sea Breeze РФ начала в Черном море собственные учения
Об этом сообщает ТАСС.
В российских учениях задействованы 10 кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера и другие судна.
В Черноморском флоте РФ сообщили, что российские корабли "отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах". Предполагается также, что на заключительном этапе россияне будут осуществлять ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.
Также во время учений российские корабли будут осуществлять взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов и учиться противодействовать корабельным группам условного противника.
- Напомним, для участия в учениях Sea Breeze в Одессу направляются 3 корабля НАТО . Ранее в Одессу уже прибыли транспортные самолеты НАТО и американский десантный корабль USNS Yuma.
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