На фоне учений НАТО Sea Breeze РФ начала в Черном море собственные учения

5 июля, 2019, 09:11

Россия начала в Черном море военные учения на фоне учений НАТО Sea Breeze, которые осуществляются с участием Украины

Об этом сообщает ТАСС.

В российских учениях задействованы 10 кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера и другие судна.

В Черноморском флоте РФ сообщили, что российские корабли "отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах". Предполагается также, что на заключительном этапе россияне будут осуществлять ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

Также во время учений российские корабли будут осуществлять взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов и учиться противодействовать корабельным группам условного противника.