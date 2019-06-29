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Espreso.tvОбществоВ Одессу зашел американский десантный корабль USNS Yuma

В Одессу зашел американский десантный корабль USNS Yuma


фото: dumskaya.net
В Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019 зашел американский десантный корабль USNS Yuma

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma за ночь пересек Черное море и сегодня утром зашел в порт Одесса. Катамаран ошвартовался у причала 1к.

Yuma доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019.

В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США - ракетный эсминец USS Carney DDG64.

USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

Четыре дизельных двигатели суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные двигатели, разгоняют корабль до 43 узлов (79 км / ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт более 300 морских пехотинцев и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 м, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

 

Напомним, 29 июня американский самолет C-130J Hercules и британский транспортник A400 Atlas доставили в Одессу оборудование, снаряжения и первых участников предстоящих международных учений "Си Бриз-2019".

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