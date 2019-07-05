Легендарный украинский футболист стал тренером клуба УПЛ

5 июля, 2019, 09:58

Знаменитый футболист "Днепра" и сборной Украины Сергей Назаренко вошел в тренерский штаб клуба высшего дивизиона "Днепр-1"

Об этом "Днепр-1" сообщает на канале в YouTube.

Назаренко принял участие в фотосессии клуба перед сезоном и был обозначен как тренер команды. Скорее всего, 39-летний специалист будет работать с молодежной командой днепрян.

В прошлом сезоне Назаренко играл за "Днепр" на любительском уровне. Последний официальный матч провел в октябре 2016-го.

С "Днепром" Назаренко доходил до финала Лиги Европы, в целом сыграл за клуб 271 матч, забил 54 мяча, за сборную Украины провел 56 матчей - 12 голов.

С 2017 года специалист занимался с юношами в академии любительского "Днепра", теперь будет работать в клубе из высшего дивизиона.