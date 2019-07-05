Канада может позволить украинцам путешествовать по электронным визам

5 июля, 2019, 10:08

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо взял обязательство позволить украинцам посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией

Об этом сообщила депутат парламента Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук, передает Укринформ .

"Мы провели очень продуктивную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Я оставила ее с большой победой для моих избирателей: премьер-министр Трюдо взял обязательство позволить украинцам посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией", - рассказала Мигайчук.

Она отметила, что в течение своей каденции внесла в парламент несколько петиций по упрощению визового режима для украинцев, "и наконец это приближается".

Ранее сообщалось, что Канада и Украина подпишут соглашение об упрощенном визовом режиме для путешествий не более года.